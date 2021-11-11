США предупредили европейских партнеров о возможном вторжении РФ в Украину — Bloomberg

США предупредили европейских союзников о том, что Россия может обдумывать возможное вторжение в Украину.

Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По информации собеседников издания, предупреждение со стороны Штатов поступило на фоне энергетического кризиса, неопределенности относительно увеличения поставок российского газа в Европу и ситуации на границе Польши и Беларуси.

Один из собеседников Bloomberg, приближенный к Кремлю, рассказал, что Россия не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но хочет продемонстрировать, что готова применить силу в случае необходимости.

Еще один чиновник добавил, что наступление маловероятно, поскольку российские войска столкнутся с общественным сопротивлением в Украине.

9 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на британскую военно-разведывательную компанию Janes сообщило, что Россия перебрасывает все больше танков к границе с Украиной.

В частности, речь идет о боевых танках Т-80У, которые используются при непосредственном столкновении с противником.

По информации агентства, Россия перебросила по крайней мере один батальон основных боевых танков Т-80У на железнодорожную станцию ​​в Воронежской области. Похоже, что они направляются к полигону Погоново.

Он расположен примерно в 250 км от границы Украины. Именно туда весной этого года Россия стягивала дополнительные войска, что вызвало беспокойство Запада.

Но, согласно данным Janes, в отличие от довольно открытого наращивания военных сил РФ возле границ Украины весной этого года, нынешнее развертывание войск является скрытым.