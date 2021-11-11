США попередили європейських партнерів про можливе вторгнення РФ в Україну – Bloomberg

США попередили європейських союзників про те, що Росія може обмірковувати можливе вторгнення в Україну.

Про це повідомляє американське агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

За інформацією співрозмовників видання, попередження з боку Штатів надійшло на тлі енергетичної кризи, невизначеності щодо збільшення постачання російського газу до Європи і ситуації на кордоні Польщі та Білорусі.

Один із співрозмовників Bloomberg, наближений до Кремля, розповів, що Росія не має наміру зараз розпочинати війну з Україною, але хоче продемонструвати, що готова застосувати силу в разі потреби.

Ще один чиновник додав, що наступ малоймовірний, оскільки російські війська зіткнуться з громадським опором в Україні.

9 листопада агентство Bloomberg із посиланням на британську військово-розвідувальну компанію Janes повідомило, що Росія перекидає все більше танків до кордону з Україною.

Зокрема, йдеться про бойові танки Т-80У, які використовують під час безпосереднього зіткнення із противником.

За інформацією агентства, Росія перекинула принаймні один батальйон основних бойових танків Т-80У на залізничну станцію у Воронезькій області. Схоже, що вони прямують до полігону Погоново.

Він розташований приблизно за 250 км від кордону України. Саме туди навесні цього року Росія стягувала додаткові війська, що викликало занепокоєння Заходу.

Але, згідно з даними Janes, на відміну від доволі відкритого нарощування військових сил РФ біля кордонів України навесні цього року, нинішнє розгортання військ є прихованим.