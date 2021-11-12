Марченко отреагировал на возвращение причастных к нападению на Схемы в Укрэксимбанк

Министр финансов Сергей Марченко отреагировал на возвращение в Укрэксимбанк двух сотрудников, причастных к нападению на журналистов программы Схемы.

Он требует от наблюдательного совета и правления срочной оценки и реакции на ситуацию. По мнению министра, руководство банка должно обнародовать результаты служебного расследования.

— Вызывающая реакция работников Укрэксимбанка и демонстративное поведение руководителя департамента банковской безопасности свидетельствует, что эти люди не считают, что поступили противоправно. Свобода слова – пустой звук для них. Поступок работников банка — это не только препятствие журналистской деятельности, но и унижение человеческой чести и достоинства, — считает он.

Сергей Марченко добавил, что ситуация с Укрэксимбанком подрывает доверие не только к самому банку, но и к государству в целом.

12 ноября стало известно, что директора департамента информационной политики Укрэксимбанка Владимира Пикалова, причастного к нападению на журналистов Схем 4 октября, уволили.

А вот начальник управления внутренней безопасности Олег Осипов и директор департамента банковской безопасности Игорь Тельбизов вернулись к исполнению своих служебных обязанностей.

В банке их возвращение объяснили тем, что статус подозреваемого или обвиняемого не является законным основанием для отстранения от работы или расторжения с ними трудовых отношений.

На журналистов программы Схемы напали в начале октября во время интервью с главой правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером в его кабинете.

Сам Мецгер находится под ночным домашним арестом, еще три сотрудника банка по этому делу проходят как обвиняемые.