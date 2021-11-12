Марченко відреагував на повернення причетних до нападу на Схеми в Укрексімбанк

Міністр фінансів Сергій Марченко відреагував на повернення в Укрексімбанк двох співробітників, причетних до нападу на журналістів програми Схеми.

Він вимагає від наглядової ради та правління термінової оцінки і реакції на ситуацію. На думку міністра, керівництво банку повинне оприлюднити результати службового розслідування.

– Зухвала реакція працівників Укрексімбанку та демонстративна поведінка керівника департаменту банківської безпеки свідчить, що ці люди не вважають, що вчинили протиправно. Свобода слова – пустий звук для них. Вчинок працівників банку є не лише перешкоджанням журналістській діяльності, а й приниженням людської честі та гідності, – вважає він.

Сергій Марченко додав, що ситуація з Укрексімбанком підриває довіру не лише до самого банку, а й до держави загалом.

12 листопада стало відомо, що директора департаменту інформаційної політики Укрексімбанку Володимира Пікалова, причетного до нападу на журналістів Схем 4 жовтня, звільнили.

А от начальник управління внутрішньої безпеки Олег Осіпов та директор департаменту банківської безпеки Ігор Тельбізов повернулися до виконання своїх службових обов’язків.

У банку їхнє повернення пояснили тим, що статус підозрюваного чи обвинуваченого не є законною підставою для відсторонення від роботи або розірвання із ним трудових відносин.

На журналістів програми Схеми напали на початку жовтня під час інтерв’ю з головою правління УкрексімбанкуЄвгеном Мецгером у його кабінеті.

Сам Мецгер перебуває під нічним домашнім арештом, ще троє співробітників банку у цій справі проходять як обвинувачені.