Укрэксимбанк уволил участника нападения на журналистов, двое вернулись к работе

Директора департамента информационной политики Укрэксимбанка Владимира Пикалова, причастного к нападению на журналистов Схем 4 октября, уволили, сообщили в финучреждении.

В то же время еще двое сотрудников – начальник управления внутренней безопасности Олег Осипов и директор департамента банковской безопасности Игорь Тельбизов – 9 ноября вернулись к выполнению своих служебных обязанностей.

В банке объяснили, что согласно действующему законодательству, статус подозреваемого или обвиняемого в уголовном производстве не является законным основанием для отстранения от работы или расторжения с ними трудовых отношений.

— Относительно Олега Осипова и Игоря Тельбизова был установлен простой (остановка работы), а их полномочия прекращены без сохранения оплаты труда на максимально разрешенный законодательством срок, а именно на время проведения служебного расследования банка по инциденту, — объяснили в Укрэксимбанке.

4 октября на журналистов программы Схемы совершили нападение в Укрэксимбанке. Это произошло во время записи интервью с председателем правления Евгением Мецгером в его кабинете.

Банкиру не понравился один из вопросов, и он приказал охране отобрать у съемочной группы камеру и уничтожить запись. Сотрудники банка применили физическую силу к оператору. Журналисты около часа были заблокированы в кабинете.

Сейчас Евгений Мецгер находится под ночным домашним арестом. Ему инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконное удерживание людей. Трое других сотрудников по этому делу также проходят как обвиняемые.

Источник: Укрексімбанк

Фото: Укрексімбанк