Украина надеется на увеличение импорта газа через Словакию — Шмыгаль

Украина надеется, что при необходимости сможет увеличить импорт природного газа через территорию Словакии.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга по результатам встречи с премьер-министром Словацкой Республики Эдуардом Хегером на Закарпатье.

– Словакия является одним из ключевых партнеров Украины в сфере энергетики. Сегодня мы обсудили возможность увеличения поставок природного газа в Украину через территорию Словацкой Республики. Это может происходить в соответствии с договоренностями операторов газотранспортных систем наших стран, – объяснил он.

Денис Шмыгаль убежден, что Словакия будет способствовать синхронизации объединенной энергетической системы Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E.

По его мнению, объединение наших рынков существенно повысит уровень энергетической безопасности всей Центрально-Восточной Европы.

11 ноября стало известно, что Газпром вернул транзит газа через Украину к контрактным объемам. Теперь он снова ежедневно прокачивает через украинскую газотранспортную систему до 109 млн кубометров газа в сутки.

В то же время генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон сообщил, что дополнительных объемов, превышающих транзитный контракт, Газпром не забронировал. Поэтому об увеличении поставок газа в ЕС через Украину речь не идет.