Україна сподівається на збільшення імпорту газу через Словаччину – Шмигаль

Україна сподівається, що за потреби зможе збільшити імпорт природного газу через територію Словаччини.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу за результатами зустрічі з прем’єр-міністром Словацької Республіки Едуардом Хегером на Закарпатті.

– Словаччина є одним із ключових партнерів України у сфері енергетики. Сьогодні ми обговорили можливості збільшення поставок природного газу в Україну через територію Словацької Республіки. Це може відбуватися відповідно до домовленостей операторів газотранспортних систем наших країн, – пояснив він.

Денис Шмигаль переконаний, що Словаччина сприятиме синхронізації об’єднаної енергетичної системи України з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E.

На його думку, об’єднання наших ринків значно підвищить рівень енергетичної безпеки всієї Центрально-Східної Європи.

11 листопада стало відомо, що Газпром повернув транзит газу через Україну до контрактних обсягів. Тепер він знову щоденно прокачує через українську газотранспортну систему до 109 млн кубометрів газу на добу.

Водночас генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон повідомив, що додаткових обсягів, які перевищують транзитний контракт, Газпром не забронював. Тому про збільшення постачання газу до ЄС через Україну не йдеться.