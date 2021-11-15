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Факты / Украина

Движение мигрантов из Беларуси в Украину не зафиксировано – Госпогранслужба

Валентина Летяк редактор ленты
прикордонники

В настоящее время ситуация на границе Украины с Беларусью спокойная – попыток проникновения нелегальных мигрантов не зафиксировано.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

– Движения мигрантов в направлении Украины не фиксируем, но к развитию ситуации готовимся, – сказал он.

В то же время, по его словам, пограничники следят за происходящим на границе Польши, Литвы, Латвии с Беларусью.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился 8 ноября, а сегодня, 15 ноября, в Польшу в районе пункта пропуска Кузница пыталась прорваться большая группа мигрантов.

Они вышли из стихийного лагеря и свалили часть ограды на границе с Польшей.

На польской границе даже были слышны выстрелы. В Минобороны Польши предполагают, что это провокации белорусских силовиков, и стреляли они холостыми патронами.

Источник: Укринформ

Фото: Госпогранслужба

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