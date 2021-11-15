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Факти / Україна

Рух мігрантів із Білорусі до України не зафіксовано – Держприкордонслужба

Валентина Летяк редакторка стрічки
прикордонники

Нині ситуція на кордоні України з Білоруссю спокійна – спроб проникнення нелегальних мігрантів не зафіксовано.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

– Руху мігрантів у напрямку України не фіксуємо, але до розвитку ситуації готуємося, – сказав він.

Водночас, за його словами, прикордонники слідкують за тим, що зараз відбувається на кордоні Польщі, Литви, Латвії з Білоруссю.

Міграційна криза на білорусько-польському кордоні загострилася 8 листопада, а сьогодні, 15 листопада, у Польщу в районі пункту пропуску Кузниця намагалася прорватися велика група мігрантів.

Вони вийшла зі стихійного табору та повалили частину огорожі на кордоні з Польщею.

На польському кордоні навіть було чути постріли. У Міноборони Польщі припускають, що це провокації білоруських силовиків, і стріляли вони холостими патронами.

Джерело: Укрінформ

Фото: Держприкордонслужба

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