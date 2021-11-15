Созданная в Верховной Раде Временная следственная комиссия не смогла установить, кто из украинских чиновников инициировал отсрочку спецоперации по задержанию боевиков Частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Об этом заявила сегодня на брифинге глава ВСК по делу вагнеровцев Марьяна Безуглая (нардеп от Слуги народа). Она представила промежуточный отчет ВСК, ключевые положения которого приводят Факты ICTV.

Об отсрочке спецоперации

По словам депутата, следственная комиссия не выявила какого-либо документально оформленного указания об отсрочке операции со стороны должностных лиц.

Следовательно, не установлено, кто из должностных лиц мог дать такое указание.

– Имеющиеся данные позволяют сделать опосредованные выводы, что произошла отсрочка активного мероприятия (спецоперации по задержанию вагнеровцев, — Ред.) с 25 июля на 30 июля 2020 года. ВСК не удалось точно установить, кто и на каком уровне в Украине принял решение об отсрочке, — отметила Безуглая.

Она уточнила, что комиссия не нашла подтверждения, что распоряжение отложить спецоперацию лично дал президент Владимир Зеленский.

– ВСК также не нашла подтверждения того, что президент Украины (Владимир Зеленский — Ред.) давал личные распоряжения руководству Главного управления разведки Минобороны отсрочить активное мероприятие, — заявила она.

Кроме того, ВСК не нашла подтверждения, что операцию отсрочили глава Офиса президента Андрей Ермак или уже бывший министр обороны Украины Андрей Таран, поскольку у них нет соответствующих полномочий.

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Об утечке информации

Следственная комиссия Верховной Рады также не нашла подтверждения утечки информации о спецоперации по задержанию вагнеровцев с украинской стороны.

– ВСК не нашла подтверждения, что произошла утечка информации с украинской стороны относительно первого разведывательного и второго активных мероприятий на любом из их этапов. В частности, ни одно заслушанное ВСК лицо не отметило, что знает о факте подобной утечки, — рассказала Безуглая на брифинге.

Как установила ВСК, все появившиеся в интернете материалы по спецоперации были датированы, начиная с 13 июля 2020 года. Они происходили из СБУ и Офиса генпрокурора. В то же время документы разведки в публичном доступе не обнаружены.

Комиссия также установила, что президент Украины Владимир Зеленский разговаривал о наемниках ЧВК Вагнера с Александром Лукашенко уже после их задержания под Минском.

ВСК не смогла выяснить, координировались ли между собой спецслужбы России и Беларуси в тот период.

– Однако… ВСК считает, что задержание 33 наемников было ожидаемым следствием работы белорусской спецслужбы в условиях усиленного контрразведывательного режима накануне президентских выборов, – отмечается в отчете.

Безуглая добавила, что в РФ и Беларуси могли знать об отдельных процессах спецоперации. По ее словам, один из 33 наемников рассказал о “вербовке” ФСБ РФ в мае 2020 года.

Как подчеркнула Безуглая, после задержания боевиков Вагнера Россия начала информационную спецоперацию против Украины, чтобы представить работу украинских спецслужб и органов власти в негативном свете, вызвав внутреннюю дестабилизацию и недоверие к власти.

О чем еще идет речь в отчете?

Марьяна Безуглая на брифинге сообщила, что ВСК изучала информацию из открытых источников, а также материалы от независимых расследователей Bellingcat, получила доступ к тайной информации.

По данным комиссии, украинская разведка проводила с 2018-го по июль 2020 годов мероприятия по установлению российских наемников, воевавших на Донбассе. Было идентифицировано 396 человек, представляющих оперативный интерес.

Уже после завершения сбора данных на одном из оперативных совещаний между Службой безопасности и Главным управлением разведки Минобороны было решено провести операцию по задержанию вагнеровцев: 33 человек хотели выманить из РФ для дальнейшего задержания. Наемников вербовали якобы на работу в Венесуэлу.

Было отработано несколько сценариев проведения спецоперации: выманивание вагнеровцев в Стамбул (Турция) или Минск (Беларусь) с последующим задержанием, а также посадка самолета в Украине, в частности принудительная (например, под предлогом, что одному из пассажиров стало плохо или возникла угроза теракта).

Как отмечается в отчете ВСК, активная фаза операции началась в конце июня 2020 года.

– ВСК обнаружила, что пятый президент Украины (Петр Порошенко, — Ред.) не мог санкционировать проведение этого активного мероприятия, поскольку оно было начато в конце июня 2020 года, — говорится в отчете.

В ВСК настаивают, что спецоперация проводилась только силами украинских разведывательных и контрразведывательных органов. А спецслужбы США, Турции, Великобритании, Израиля не привлекались.

Следственная комиссия пришла к заключению, что задержка с подготовкой документов для экстрадиции наемников ПВК Вагнера из Беларуси также могла негативно повлиять на результат спецоперации.

Что известно о деле вагнеровцев

29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 33 наемника ЧВК Вагнера. В Украине заявили, что 28 из них причастны к военным преступлениям на Донбассе.

Киев направил официальный запрос Минску об экстрадиции вагнеровцев. Однако уже через неделю Беларусь отдала их России.

Позже в сети появилась информация о том, что спецслужбы Украины готовили операцию по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, в связи с чем и выманили их в Беларусь. Боевикам присылали приглашения на работу в Венесуэле – якобы для охраны нефтяных вышек. В итоге удалось собрать группу из 33 человек.

Западные СМИ публиковали информацию, что ЦРУ якобы помогало Украине организовать операцию по задержанию вагнеровцев в Беларуси.

В СМИ утверждалось, что срыв спецоперации якобы произошел после совещания в Офисе президента, которое проходило при участии главы государства Владимира Зеленского, первого заместителя главы СНБО Руслана Демченко, главы ОПУ Андрея Ермака и его заместителя по обороне Романа Машовца.

Представители Bellingcat готовят расследование о срыве спецоперации.

В Верховной Раде вопросом спецоперации занимается Временная следственная комиссия (ВСК). Руководитель ВСК Марьяна Безугла ранее утверждала, что в Украине вообще не было такой спецоперации, а было так называемое специальное мероприятие.

Источник: Марьяна Безуглая, Укринформ