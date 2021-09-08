Центральной разведывательное управление США помогало Украине организовать операцию по задержанию 33 наемников так называемой российской частной военной компании Вагнера в Беларуси. Среди прочего, Украина получила техническую помощь и консультации ЦРУ.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей украинской разведки.

По данным разведки, украинская сторона получила от США наличные деньги, техническую помощь и консультации ЦРУ во время организации операции.

В то же время высокопоставленный американский чиновник сказал CNN, что эти утверждения “ложны”. По его словам, разведка США была осведомлена об операции, но причастность к ней отрицал.

Он заявил, что утверждения представителей украинской разведки направлены на то, чтобы переложить часть вины за операцию, которая пошла не так, на американцев.

Украинская разведка также сообщила, что организовала операция, чтобы выманить подозреваемых военных преступников из России.

Агенты выдавали себя за сотрудников частной военной компании, которая предлагала выгодный контракт на $5 тыс. за защиту нефтяных объектов в Венесуэле. На эту приманку попались сотни потенциальных претендентов из России, что позволило украинской разведке выявить подозреваемых в военных преступлениях.

Задержание вагнеровцев

Летом 2020 года в Беларуси задержали 33 наемника так называемой частной военной компании Вагнера. У части из них были украинские паспорта и они воевали на Донбассе.

Украина требовала экстрадиции боевиков, но Беларусь выдала всех вагнеровцев России. Позже появилась информация о том, что спецслужбы Украины якобы готовили операцию по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, для чего заманили их в Беларусь.

Потом Беларусь вернула боевиков назад в Россию. Киев ожидал другого решения белорусской стороны, так как имеет достаточно доказательств участия боевиков в войне на Донбассе на стороне России.