Укрзализныця начала продажу билетов на все поезда, которые с 12 декабря будут следовать по новому графику.
В частности, запустят 19 пар новых поездов, еще 49 ускорят.
Перевозчик сократил маршрут поезда №13/14 между Киевом и Солотвино. Он проследует из столицы на три часа 16 минут быстрее, чем раньше, в обратном направлении – на два часа 40 минут.
Поезд №77/78 из Харькова в Мариуполь будет приезжать на два часа 5 минут быстрее, чем по старому графику, а в обратном направлении – на 3 часа 29 минут.
Также изменили график движения поезда №84/83 из Киева в Мариуполь. Из столицы он будет ехать на два часа 13 минут меньше, чем раньше, а обратно – на 24 минуты меньше.
Кроме этого, перевозчик ускорит следующие поезда:
№45/46 Ужгород – Лисичанск,
№108/107 Одесса – Ужгород,
№135/136 Черновцы – Белгород-Днестровский,
№142/141 Мариуполь – Одесса,
№145/146 Киев – Измаил,
№250/249 Черновцы – Киев и т.д.
Билеты можно приобрести на сайте компании или в кассах ж/д вокзалов.