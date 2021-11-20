Укрзализныця начала продажу билетов на все поезда, которые с 12 декабря будут следовать по новому графику.

В частности, запустят 19 пар новых поездов, еще 49 ускорят.

Перевозчик сократил маршрут поезда №13/14 между Киевом и Солотвино. Он проследует из столицы на три часа 16 минут быстрее, чем раньше, в обратном направлении – на два часа 40 минут.

Поезд №77/78 из Харькова в Мариуполь будет приезжать на два часа 5 минут быстрее, чем по старому графику, а в обратном направлении – на 3 часа 29 минут.

Также изменили график движения поезда №84/83 из Киева в Мариуполь. Из столицы он будет ехать на два часа 13 минут меньше, чем раньше, а обратно – на 24 минуты меньше.

Кроме этого, перевозчик ускорит следующие поезда:

№45/46 Ужгород – Лисичанск,

№108/107 Одесса – Ужгород,

№135/136 Черновцы – Белгород-Днестровский,

№142/141 Мариуполь – Одесса,

№145/146 Киев – Измаил,

№250/249 Черновцы – Киев и т.д.

Билеты можно приобрести на сайте компании или в кассах ж/д вокзалов.