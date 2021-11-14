Укрзализныця предупредила пассажиров о возможной задержке ряда поездов из-за реконструкции пути на участке Мироновка — имени Тараса Шевченко.

Об этом сообщила Укрзализныця на своей странице в социальной сети Facebook. По данным компании, ориентировочное время задержки может составлять от пяти минут до 1,5 часа.

На каких станциях могут задержаться поезда

Поезда Укрзализныци могут задержаться на нескольких станциях. Среди них:

Мироновка;

Пятихатки;

Тимковое;

Бурты;

Херсон.

УЗ сообщила, что ремонтные работы на пути начнутся с понедельника, 15 ноября. Согласно плану, они должны завершиться в пятницу, 19 ноября.

Компания извинилась перед пассажирами за возможные неудобства. Укрзализныця пообещала сделать все возможное для того, чтобы сократить время задержки в пути и обеспечить прибытие поездов на станции согласно графику.