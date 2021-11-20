Укрзалізниця розпочала продаж квитків на всі поїзди, що з 12 грудня прямуватимуть за новим графіком.
Зокрема, запустять 19 пар нових потягів, ще 49 прискорять.
Перевізник скоротив маршрут потяга №13/14 між Києвом і Солотвино. Він курсуватиме зі столиці на три години 16 хвилин менше, ніж раніше, у зворотному напрямку – на дві години 40 хвилин менше.
Потяг №77/78 з Харкова до Маріуполя приїздитиме на 2 години 5 хвилин швидше, ніж за старим графіком, а у зворотному напрямку – на 3 години 29 хвилин швидше.
Також змінено графік руху потяг №84/83 з Києва до Маріуполя. Зі столиці він їхатиме на дві години 13 хвилин менше, ніж раніше, а назад – на годину 24 хвилини менше.
Крім цього, перевізник прискорить такі потяги:
- №45/46 Ужгород – Лисичанськ,
- №108/107 Одеса – Ужгород,
- №135/136 Чернівці – Білгород-Дністровський,
- №142/141 Маріуполь – Одеса,
- №145/146 Київ – Ізмаїл,
- №250/249 Чернівці – Київ тощо
Квитки можна придбати на сайті компанії або на касах залізничних вокзалів.