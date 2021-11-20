Укрзалізниця розпочала продаж квитків на всі поїзди, що з 12 грудня прямуватимуть за новим графіком.

Зокрема, запустять 19 пар нових потягів, ще 49 прискорять.

Перевізник скоротив маршрут потяга №13/14 між Києвом і Солотвино. Він курсуватиме зі столиці на три години 16 хвилин менше, ніж раніше, у зворотному напрямку – на дві години 40 хвилин менше.

Потяг №77/78 з Харкова до Маріуполя приїздитиме на 2 години 5 хвилин швидше, ніж за старим графіком, а у зворотному напрямку – на 3 години 29 хвилин швидше.

Також змінено графік руху потяг №84/83 з Києва до Маріуполя. Зі столиці він їхатиме на дві години 13 хвилин менше, ніж раніше, а назад – на годину 24 хвилини менше.

Крім цього, перевізник прискорить такі потяги:

№45/46 Ужгород – Лисичанськ,

№108/107 Одеса – Ужгород,

№135/136 Чернівці – Білгород-Дністровський,

№142/141 Маріуполь – Одеса,

№145/146 Київ – Ізмаїл,

№250/249 Чернівці – Київ тощо

Квитки можна придбати на сайті компанії або на касах залізничних вокзалів.