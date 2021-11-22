Зажги свечу — это акция, которая проходит ежегодно в День памяти жертв Голодомора, то есть в четвертую субботу ноября. В этом году день памяти жертв Голодомора выпадает на 27 ноября.

Акция Зажги свечу преследует цель чествование памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов. В 16:00 нужно положить зажженную свечу на подоконник и провести минуту молчания. Это традиционный способ выразить уважение и почет погибшим в результате геноцида украинского народа — Голодомора.

Проходит акция в последнюю субботу ноября не случайно, ведь впереди зима. Поэтому Зажги свечу должна напоминать украинцам о том, как их предкам было трудно пережить сложные времена голода, особенно в холодный зимний период.

Свеча в христианской вере, преобладающая в Украине, зажигается за упокой душ умерших.

К инициативе присоединяются не только украинцы – она стала традицией и за границей. Кроме домов, свечи зажигают возле памятников жертвам Голодомора.

Голодомор 1932-1933 годов

Голодомор 1932-1933 годов – массовый голод, который умышленно организовала советская власть для уничтожения украинских крестьян и подавления украинского национально-освободительного движения.

На протяжении 1932-1933 годов представители советского режима систематически конфисковывали у украинцев урожай зерновых культур и всех других продуктов. В то же время власти СССР имели значительные запасы культур и даже экспортировали их другим странам.

По разным данным, в результате Голодомора погибли более 4-7 млн ​​украинцев.