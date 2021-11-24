Трем украинским политзаключенным, которых содержат в СИЗО №3 Новочеркасска Ростовской области в РФ, не оказывают медицинской помощи.

Все их неоднократные обращения в администрацию не имели результата, отмечает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, 60-летний крымский татарин Энвер Омеров нуждается в операции для лечения острого хронического заболевания, Риза Омеров – в помощи стоматолога.

Айдер Джаппаров после перенесенной коронавирусной инфекции страдает от проблем с дыханием, боли в груди и высокого артериального давления.

– Своими незаконными действиями руководство следственного изолятора нарушает права на жизнь, охрану здоровья и медицинскую помощь, определенные статьей 2 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, а также пунктом 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных экономическим и социальным советом ООН, – отмечает омбудсмен.

Людмила Денисова обратилась к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно восстановить права граждан Украины – безотлагательно провести полное медицинское обследование и назначить им необходимое лечение.

Кроме того, на нарушение прав Энвера Омерова, Айдера Джаппарова и Ризы Омерова, которых незаконно удерживают в российском следственном изоляторе, омбудсмен призвала обратить внимание и международное сообщество.

Последнее, отмечает уполномоченная ВР по правам человека, должно продолжить деятельность, направленную на защиту прав всех пленников Кремля, и усилить давление на страну-оккупанта, чтобы заставить прекратить нарушение норм международного права и немедленно освободить политзаключенных.

Трех крымских татар Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону (Россия) заключил в тюрьму 12 января.

Энверу и Ризе Омеровым присудили 18 и 13 лет, Айдеру Джаппарову – 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Оккупационные власти обвиняют их в организации Хизб ут-Тахрир. Эта исламская партия в России признана террористической организацией.

Поэтому временный оккупационный суд РФ в Симферополе проводит “расследование” деятельности организации на территории полуострова.

Источник: Людмила Денисова

Фото: Людмила Денисова