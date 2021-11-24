Трьом українським політв’язням, яких утримують у СІЗО №3 Новочеркаська Ростовської області в РФ, не надають медичної допомоги.

Усі їхні неодноразові звернення до адміністрації не мали результату, зазначає уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, 60-річний кримський татарин Енвер Омеров потребує операції для лікування гострого хронічного захворювання, Різа Омеров – допомоги стоматолога.

Айдер Джаппаров після перенесеної коронавірусної інфекції страждає від проблем із диханням, болю в грудях та високого артеріального тиску.

– Своїми незаконними діями керівництво слідчого ізолятора порушує права на життя, охорону здоров’я та медичну допомогу, визначені статтею 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також пунктом 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених економічною і соціальною радою ООН, – наголошує омбудсмен.

Людмила Денісова звернулася до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново відновити права громадян України – невідкладно провести повне медичне обстеження та призначити їм необхідне лікування.

Крім того, на порушення прав Енвера Омерова, Айдера Джаппарова та Різи Омерова, яких незаконно утримують у російському слідчому ізоляторі, омбудсмен закликала звернути увагу й міжнародну спільноту.

Остання, наголошує уповноважена ВР з прав людини, має продовжити діяльність, спрямовану на захист прав усіх бранців Кремля, та посилити тиск на країну-окупанта, аби змусити припинити порушення норм міжнародного права та негайно звільнити політв’язнів.

Трьох кримських татар Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону (Росія) ув’язнив 12 січня.

Енверу та Різі Омеровим присудили 18 та 13 років, Айдеру Джаппарову – 16 років із відбуванням покарання в колонії суворого режиму.

Окупаційна влада звинувачує їх в організації Хізб ут-Тахрір. Ця ісламська партія в Росії визнана терористичною організацією.

Через це тимчасовий окупаційний суд РФ у Сімферополі провадить “розслідування” щодо діяльності організації на території півострова.

Джерело: Людмила Денісова

Фото: Людмила Денісова