Террор продолжается: в РФ суд отправил за решетку еще троих крымских татар

В Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону (Россия) принял незаконное решение о заключении крымских татар.

Оккупационные власти обвиняют их в террористической деятельности и участия в организации Хизб ут-Тахрир.

Жителей Белогорского района Крыма задержали 10 июня 2019 года.

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— Российские судьи лишили свободы крымских татар Энвера и Ризы Омеровых — на 18 и 13 лет, Айдера Джаппарова — на 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — рассказала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Она подчеркнула, осуждает принятое незаконное решение относительно наших сограждан.

МИД Украины назвал обвинения сфабрикованными и призвал РФ отменить решение суда и немедленно освободить Энвера и Ризу Омеровых, Айдера Джаппарова.

— Указанные приговоры являются очередным доказательством использования российской судебной системы, которая не имеет ничего общего с правосудием, для продолжения политики преследования крымских татар и подавлений каких-либо признаков инакомыслия в оккупированном Крыму, — заявила первый заместитель главы МИД Эмине Джапарова.

Резолюция Генассамблеи ООН по Крыму

7 декабря 63 страны одобрили резолюцию Генеральной ассамблеи ООН Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей.

Среди тех, кто был против украинской резолюции — конечно же, Россия, а также ее союзники.