В проект государственного бюджета Украины на 2022 год ко второму чтению заложили возможность увеличения финансирования проекта Президентский университет в пять раз – со 100 до 500 млн грн, – по сравнению с первым чтением.

Об этом сказано в сравнительной таблице законопроекта №6000, опубликованной 1 декабря.

Также указывается, что на 517 млн грн хотят увеличить финансирование общегосударственных мероприятий в сфере образования, а на 53 млн гривен – физической и спортивной подготовки студентов.

В то же время предлагается убрать 1,5 млрд грн образовательных субвенций из местных бюджетов на покупку оборудования для столовых учреждений общего среднего образования – ее хотят передать Министерству развития громад и территорий.

Ранее Кабмин одобрил концепцию проекта Президентский университет.

Ожидается, что он совместит высококачественное образование, современные исследования и инновационную деятельность.

До этого министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал, как будут отбирать студентов для Президентского университета.

Он утверждает, что первый этап отбора будет проходить по результатам внешнего независимого оценивания – так выберут 1-2 тыс. абитуриентов.

После этого их будут ждать следующие этапы отбора, после которых останутся всего 20 человек.