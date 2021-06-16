Кабмин одобрил концепцию президентского университета: каким будет обучение в вузе

Кабинет министров одобрил концепцию проекта Президентский университет, который должен совместить высококачественное образование, современные исследования и инновационную деятельность.

К преподаванию в университете планируют привлечь лучших преподавателей и экспертов, а в образовательном процессе применять современные методики обучения по принципу 30% теории и 70% практики.

В учебном заведении будут заниматься подготовкой специалистов и проводить исследования по следующим направлениям:

информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект;

нанотехнологии;

аэрокосмические технологии;

энергетические технологии;

биотехнологии и науки о здоровье;

глобализация и международные коммуникации.

Ожидается, что президентский университет даст возможность обеспечить бизнес, научные учреждения и государственные органы молодыми специалистами высокого уровня и предотвратит отток перспективных украинцев за границу.

Недавно министр образования и науки Сергей Шкарлет также рассказал, как будут отбирать студентов для президентского университета. По его словам, первый этап отбора будет проходить по результатам внешнего независимого оценивания.

По результатам тестирования выберут 1-2 тыс. абитуриентов. А после этого их будут ждать другие этапы отбора, после которых останутся только 20 человек.