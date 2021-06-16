Кабмин одобрил концепцию президентского университета: каким будет обучение в вузе

Кабинет министров одобрил концепцию проекта Президентский университет, который должен совместить высококачественное образование, современные исследования и инновационную деятельность.
К преподаванию в университете планируют привлечь лучших преподавателей и экспертов, а в образовательном процессе применять современные методики обучения по принципу 30% теории и 70% практики.
В учебном заведении будут заниматься подготовкой специалистов и проводить исследования по следующим направлениям:
- информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект;
- нанотехнологии;
- аэрокосмические технологии;
- энергетические технологии;
- биотехнологии и науки о здоровье;
- глобализация и международные коммуникации.
Ожидается, что президентский университет даст возможность обеспечить бизнес, научные учреждения и государственные органы молодыми специалистами высокого уровня и предотвратит отток перспективных украинцев за границу.
Недавно министр образования и науки Сергей Шкарлет также рассказал, как будут отбирать студентов для президентского университета. По его словам, первый этап отбора будет проходить по результатам внешнего независимого оценивания.
По результатам тестирования выберут 1-2 тыс. абитуриентов. А после этого их будут ждать другие этапы отбора, после которых останутся только 20 человек.