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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Кабмин одобрил концепцию президентского университета: каким будет обучение в вузе

студенти університет

Кабинет министров одобрил концепцию проекта Президентский университет, который должен совместить высококачественное образование, современные исследования и инновационную деятельность.

К преподаванию в университете планируют привлечь лучших преподавателей и экспертов, а в образовательном процессе применять современные методики обучения по принципу 30% теории и 70% практики.

В учебном заведении будут заниматься подготовкой специалистов и проводить исследования по следующим направлениям:

  • информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект;
  • нанотехнологии;
  • аэрокосмические технологии;
  • энергетические технологии;
  • биотехнологии и науки о здоровье;
  • глобализация и международные коммуникации.

Ожидается, что президентский университет даст возможность обеспечить бизнес, научные учреждения и государственные органы молодыми специалистами высокого уровня и предотвратит отток перспективных украинцев за границу.

Недавно министр образования и науки Сергей Шкарлет также рассказал, как будут отбирать студентов для президентского университета. По его словам, первый этап отбора будет проходить по результатам внешнего независимого оценивания.

По результатам тестирования выберут 1-2 тыс. абитуриентов. А после этого их будут ждать другие этапы отбора, после которых останутся только 20 человек.

Источник: Минобразования

Фото: Depositphotos

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