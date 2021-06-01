Главный критерий — таланты: как будут отбирать студентов для президентского университета

Студентов для обучения в президентском университете на первом этапе будут отбирать по результатам внешнего независимого оценивания. Но главным критерием отбора будут таланты.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

— Самой большой привилегией будет наличие нестандартного мышления, углубленных знаний, креативности, способности доказать, что человек является лучшим. Это самый большой критерий. Мы будем стартовать с ВНО как элемента ранжирования — по математике или другому предмету. Но это только начало, — объяснил он.

Также министр добавил, что сначала по результатам ВНО отберут 1-2 тыс. абитуриентов. А после этого их будут ждать другие этапы отбора, чтобы выделить 20 человек, на которых будет возложена большая миссия в будущем — формировать будущее государства.

Президентский университет

31 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании президентского университета.

В учебном заведении будут готовить специалистов по информационной и кибербезопасности, искусственному интеллекту, нанотехнологиям, аэрокосмическим, энергетическим и биотехнологиям.

Образование в президентском университете будет бесплатным.

Источник: Дом

Фото: Минобразования