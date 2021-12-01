У проект державного бюджету України на 2022 рік до другого читання заклали можливість збільшення фінансування проекту Президентський університет у п’ять разів – зі 100 до 500 млн грн, – порівняно з першим читанням.

Про це йдеться у порівняльній таблиці законопроекту №6000, опублікованій 1 грудня.

Також зазначається, що на 517 млн ​​грн хочуть збільшити фінансування загальнодержавних заходів у сфері освіти, а на 53 млн гривень – фізичної та спортивної підготовки студентів.

Водночас пропонується прибрати 1,5 млрд грн освітніх субвенцій із місцевих бюджетів на купівлю обладнання для їдалень загальної середньої освіти – її хочуть передати Міністерству розвитку громад та територій.

Раніше Кабмін схвалив концепцію проекту Президентського університету.

Очікується, що він поєднає високоякісну освіту, сучасні дослідження та інноваційну діяльність.

До цього міністр освіти та науки Сергій Шкарлет розповів, як відбиратимуть студентів для Президентського університету.

Він стверджує, що перший етап відбору проходитиме за результатами зовнішнього незалежного оцінювання – так виберуть 1-2 тис. абітурієнтів.

Після цього на них чекатимуть наступні етапи відбору, після яких залишаться лише 20 осіб.