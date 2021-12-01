Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возможное признание Беларусью оккупированного полуострова Крым “российским” будет точкой невозврата в отношениях Украины и Беларуси.

Об этом он заявил в среду, 1 декабря, во время саммита министров иностранных дел НАТО в Риге.

— Потенциальное признание оккупированного Крыма Беларусью российским будет точкой невозврата в наших двусторонних отношениях, и мы будем действовать соответствующим образом, потому что для нас Крым — это не поле для компромиссов, — сказал Кулеба.

Он отметил, что безосновательно оценивать каждое высказывание Лукашенко, но если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию полуострова, то это “нанесет непоправимый удар” между странами.

— Я думаю, что нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания, который регулярно осуществляет на различных медийных платформах Александр Лукашенко. Мы будем оценивать его действия. Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям.

Министр также отметил, что, к сожалению, Украина уже считает Беларусь потенциальным источником угрозы.

— Мы уже распределили серьезные ресурсы на нашу северную границу с Беларусью. Фактически, у нас теперь есть северный фланг для обороны нашей страны, — отметил Кулеба.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал оккупированный украинский полуостров Крым “российским” в интервью российским пропагандистам.

Кроме самой оккупации Лукашенко признал так называемую законность нелегитимного референдума на полуострове в 2014 году и попросил Владимира Путина о совместной поездке на временно оккупированный полуостров.

Фото: МИД Украины