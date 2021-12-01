Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що потенційне визнання Білоруссю окупованого півострова Крим “російським” буде точкою неповернення у відносинах України та Білорусі.

Про це він заявив у середу, 1 грудня, під час саміту міністрів іноземних справ НАТО у Ризі.

— Потенційне визнання окупованого Криму Білоруссю російським буде точкою неповернення у наших двосторонніх відносинах, і ми діятимемо у відповідний спосіб, тому що для нас Крим – це не поле для компромісів, – сказав Кулеба.

Він зауважив, що безпідставно оцінювати кожен вислів Лукашенка, але якщо Білорусь дійсно визнає незаконну окупацію півострова, то це “завдасть непоправного удару” між країнами.

— Я думаю, що немає сенсу оцінювати кожен прояв потоку свідомості, який регулярно здійснює на різних медійних платформах Олександр Лукашенко. Ми будемо оцінювати його дії. Якщо Білорусь дійсно визнає незаконну окупацію Криму Росією, це завдасть непоправного удару по українсько-білоруським відносинам.

Міністр також зазначив, що, на жаль, Україна вже вважає Білорусь потенційним джерелом загрози.

— Ми вже розподілили серйозні ресурси на наш північний кордон із Білоруссю. Фактично, у нас тепер є північний фланг для оборони нашої країни, – зазначив Кулеба.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав окупований український півострів Крим “російським” в інтерв’ю російським пропагандистам.

Окрім самої окупації Лукашенко визнав так звану законність нелегітимного референдуму на півострові у 2014 році та попросив Володимира Путіна про спільну поїздку до тимчасово окупованого півострова.

Фото: МЗС України