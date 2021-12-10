Часть уже на позициях: Украина получила от США 30 комплексов Javelin и 180 ракет

В рамках военной помощи США украинская армия получила 30 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет.

Об этом журналистам заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он отметил, что часть вооружения, полученного 9 декабря, уже находится на позициях ВСУ.

— Они (комплексы Javelin – Ред.) будут находиться на опасных направлениях, где именно – решит командование ВСУ. Часть уже на позициях, – рассказал Алексей Арестович.

Также он уточнил, что Украина ожидает еще одну партию военной помощи от США. До конца 2021 г. украинские военные получат вооружение из серии противовоздушной обороны, противоракетной обороны и радиотехнической разведки.

Военная помощь США

Президент США Джо Байден на официальном визите президента Украины Владимира Зеленского в конце августа утвердил пакет помощи, рассчитанный на защиту нашего суверенитета от российской агрессии.

В пакет военной помощи вошло летальное оружие, в том числе ракетные комплексы Javelin, и нелетальное вооружение. Для закупки этого вооружения было выделено $60 из бюджета США.

8 декабря представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США рассчитывают на использование ракетных комплексов Javelin в Украине исключительно для самообороны.

Также он заверил, что в случае эскалации конфликта на Донбассе и вторжения российских войск на территорию Украины США направят дополнительные силы только по запросу союзников с НАТО на востоке Европы.

Фото: АрмияInform