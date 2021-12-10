Частина уже на позиціях: Україна отримала від США 30 комплексів Javelin та 180 ракет

У рамках військової допомоги США українська армія отримала 30 пускових установок протитанкових ракетних комплексів Javelin та 180 ракет.

Про це журналістам заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Він зазначив, що частина озброєння, отриманого 9 грудня, уже перебуває на позиціях ЗСУ.

– Вони (комплекси Javelin – Ред.) перебуватимуть на небезпечних напрямках, де саме – вирішить командування ЗСУ. Частина вже на позиціях, – розповів Олексій Арестович.

Також він уточнив, що Україна чекає на ще одну партію військової допомогу від США. До кінця 2021 року українські військові отримають озброєння із серії протиповітряної оборони, протиракетної оборони та радіотехнічної розвідки.

Військова допомога США

Президент США Джо Байден під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського наприкінці серпня затвердив пакет допомоги, розрахований на захист нашого суверенітету від російської агресії.

До пакету військової допомоги увійшла летальна зброя, зокрема ракетні комплекси Javelin, та нелетальне озброєння. Для закупівлі цього озброєння було виділено $60 із бюджету США.

8 грудня представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США розраховують використання ракетних комплексів Javelin в Україні виключно для самооборони.

Також він запевнив, що у разі ескалації конфлікту на Донбасі та вторгнення російських військ на територію України США направлять додаткові сили лише на запит союзників з НАТО на сході Європи.

Фото: АрміяInform