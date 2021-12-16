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Факты / Украина

Штраф или ограничение свободы: Рада хочет усилить ответственность за антисемитизм

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
верховна рада

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5110 об установлении уголовной ответственности за проявления антисемитизма.

Инициативу поддержали 300 народных депутатов. Авторы документа предлагают внести изменения в статью 161 Уголовного кодекса об ответственности за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков, и дополнить ее понятием ответственности за проявления антисемитизма.

Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа от 3,4 тыс. грн до 8,5 тыс. грн или ограничение свободы до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такого.

22 сентября этого года народные депутаты приняли во втором чтении закон №5109 о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине. В документе прописано определение антисемитизма и указаны его основные проявления.

Согласно принятому закону, все эти виды и проявления антисемитизма в Украине запрещаются. Нарушители установленных норм будут нести гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.

Источник: Верховная Рада

Фото: УНИАН

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