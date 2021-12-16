Штраф або обмеження волі: Рада хоче посилити відповідальність за антисемітизм

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №5110 про встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.

Ініціативу підтримали 300 народних депутатів. Автори документу пропонують внести зміни до статті 161 Кримінального кодексу про відповідальність за порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками і доповнити її поняттям відповідальності за прояви антисемітизму.

Ця стаття передбачає покарання у вигляді штрафу від 3,4 тис. грн до 8,5 тис. грн або обмеження волі до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років або без такого.

22 вересня цього року народні депутати ухвалили у другому читанні закон №5109 про запобігання та протидію антисемітизму в Україні. У документі прописане визначення антисемітизму і вказані його основні прояви.

Згідно з ухваленим законом, усі види та прояви антисемітизму в Україні забороняються. Всі, хто порушуватиме встановлені норми, нестимуть цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.