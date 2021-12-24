Еще три банка начали начислять украинцам 1 тыс. грн. за вакцинацию. Это Приватбанк, Ощадбанк и Укргазбанк.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале сервиса Дія. В команде Дії призывают оформить заявку в приложении, чтобы получить средства еще в этом году.

А также напоминают – чтобы принять участие в первом этапе программы Єпідтримка, нужно подать заявку до 29 декабря.





Сейчас уже 5 млн украинцев приняли участие в проекте, специальную карту для получения выплат оформили 6 млн человек.

270 млн грн вакцинированные граждане уже потратили.

Напомним, программа по выплате 1 тыс. грн. вакцинированным украинцам стартовала 19 декабря. Денежные средства могут получить совершеннолетние граждане, которые дважды вакцинировались от коронавируса.

Потратить деньги можно только на услуги бизнеса, наиболее пострадавшего в результате карантинных ограничений. Вакцинированные украинцы могут купить книги, билеты в кино, театр, на выставку, в музей или на концерт.

Также за них можно оплатить билеты на поезд или самолет, но речь идет только о рейсах в пределах Украины. Позже пенсионеры смогут приобрести за 1 тыс. грн медицинские препараты.

Как получить 1 тыс. грн. за вакцинацию, смотрите в материале.