ГБР провело обыски по делу о поставках угля из ОРДЛО

29 декабря следователи Государственного бюро расследований и СБУ провели обыски по делу о преступной схеме поставок угля с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей группой граждан Украины.

Следственные действия проводились по местам возможного хранения вещей или документов, имеющих значение для уголовного производства.

В рамках расследования этого дела уже объявлены подозрения двум народным депутатам, в частности пятому президенту Украины Петру Порошенко и бывшему министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину, а также одному гражданскому лицу.

Речь идет о нескольких статьях УКУ:

ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма);

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации).

12 ноября Владимиру Демчишину вручили подозрение в содействии террористическим организациям “ЛНР” и “ДНР”. По данным следствия, с декабря 2014 года по февраль 2015-го он издал ряд приказов о назначении представителей “ЛДНР” на должности государственных предприятий. Речь идет о компаниях, расположенных на временно оккупированных территориях Украины.

А 8 декабря Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя ГБР о задержании подозреваемого для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Пятому президенту Украины, лидеру и народному депутату от партии Европейская солидарность Петру Порошенко объявили подозрение в госизмене 20 декабря.

Его подозревают в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе высшим руководством РФ, способствовал деятельности террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”.

Сам Порошенко сейчас за границей и вернется в Украину уже в следующем году.