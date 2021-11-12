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Факты / Украина / Общество

Бывшему министру Демчишину объявили о подозрении

Юля Захарченко редактор ленты
Бывшему министру Демчишину объявили о подозрении

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований сообщили о подозрении бывшему министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину в содействии террористическим организациям “ЛНР” и “ДНР”.

По данным СБУ, политик издал ряд приказов с декабря 2014 года до февраля 2015 года о назначении на должности государственных предприятий представителей так называемых “ЛДНР”. Все учреждения расположены на временно оккупированных территориях Украины.

Министр превысил служебные полномочия, вынудив руководителей госэнергогенерирующей компании подписать несколько договоров с представителями террористических организаций. В частности, речь идет о поставках угля на общую сумму более 3 млрд грн.

Благодаря незаконным действиям экс-министра террористам поступило более 200 млн грн. Это привело к становлению “ДНР” и “ЛНР” в ОРДЛО, уменьшению нагрузки Российской Федерации по материальному обеспечению террористических организаций.

Следователи объявили ему подозрение по статье 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) УК Украины. Наибольшее наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с возможной конфискацией имущества.

В настоящее время следствие продолжается. Правоохранители установят и привлекут к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против Украины.

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Источники: СБУ, ГБР

Фото: УНИАН

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