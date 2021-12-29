ДБР провело обшуки у справі про постачання вугілля з ОРДЛО

29 грудня слідчі Державного бюро розслідувань та СБУ провели обшуки у справі щодо злочинної схеми постачання вугілля з окупованих територій Донецької та Луганської областей групою громадян України.

Слідчі дії проводилися за місцями можливого зберігання речей чи документів, що мають значення для кримінального провадження

В рамках розслідування цієї справи вже повідомлено про підозру двом народним депутатам, зокрема п’ятому президенту України Петру Порошенку та колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину, а також одній цивільній особі.

Йдеться про кілька статей ККУ:

ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму);

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації).

12 листопада Володимиру Демчишину вручили підозру у сприянні терористичним організаціям “ЛНР” та “ДНР”. За даними слідства, з грудня 2014 року до лютого 2015-го він видав низку наказів про призначення представників “ЛДНР” на посади державних підприємств. Йдеться про компанії, розташовані на тимчасово окупованих територіях України.

А 8 грудня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання слідчого ДБР щодо затримання підозрюваного для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

П’ятому президенту України, лідеру і народному депутату від партії Європейська солідарність Петру Порошенку оголосили підозру у державній зраді 20 грудня. Його підозрюють у тому, що він, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій “ЛНР” та “ДНР”.

Сам Порошенко зараз за кордоном і повернеться до України вже наступного року.