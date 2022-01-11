В Украине в 4 раза ускорился рост цен в промышленности за 2021 год – Госстат

В декабре 2021 года в Украине на 62,2% выросли цены в промышленности по сравнению с декабрем 2020 года.

В частности, по данным Государственной службы статистики, рост цен промышленных производителей составлял:

в 2020 году по сравнению с 2019 – 14,5%;

в 2019 – 7,4%;

в 2018 – 14,2%;

в 2017 – 16,5%;

в 2016 – 35,7%;

в 2015 – 25,4%.

Уточняется, что в пределах страны в декабре 2021 года по сравнению с 2020 цены промпроизводителей выросли на 74,2%, за пределы Украины – на 24,5%.

Госстат сообщил, что среднегодовое повышение цен в промышленности в 2021 году составило 40,8% после снижения в 2020 году на 1,6%.

В то же время в предыдущие годы также фиксировали рост цен:

на 4,1% – в 2019 году;

на 17,4% в 2018 году;

на 26,4% в 2017 году;

на 20,5% в 2016 году;

на 36% в 2015 году.

Ранее Госстат сообщил, что большинство расходов украинцев идут на еду, коммуналку и транспорт.