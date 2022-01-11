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Факты / Украина

В Украине в 4 раза ускорился рост цен в промышленности за 2021 год – Госстат

Анастасия Гевко редактор ленты
В Украине в 4 раза ускорился рост цен в промышленности за 2021 год – Госстат

В декабре 2021 года в Украине на 62,2% выросли цены в промышленности по сравнению с декабрем 2020 года.

В частности, по данным Государственной службы статистики, рост цен промышленных производителей составлял:

  • в 2020 году по сравнению с 2019 – 14,5%;
  • в 2019 – 7,4%;
  • в 2018 – 14,2%;
  • в 2017 – 16,5%;
  • в 2016 – 35,7%;
  • в 2015 – 25,4%.

Уточняется, что в пределах страны в декабре 2021 года по сравнению с 2020 цены промпроизводителей выросли на 74,2%, за пределы Украины – на 24,5%.

Госстат сообщил, что среднегодовое повышение цен в промышленности в 2021 году составило 40,8% после снижения в 2020 году на 1,6%.

В то же время в предыдущие годы также фиксировали рост цен:

  • на 4,1% – в 2019 году;
  • на 17,4% в 2018 году;
  • на 26,4% в 2017 году;
  • на 20,5% в 2016 году;
  • на 36% в 2015 году.

Ранее Госстат сообщил, что большинство расходов украинцев идут на еду, коммуналку и транспорт.

Источник: Госслужба статистики Украины

Фото: Depositphotos

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