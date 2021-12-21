Расходы украинцев в третьем квартале 2021 года выросли на 9% по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года. Больше всего средств граждане тратили на продукты питания, коммунальные услуги и проезд в транспорте.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Так, Госстат обнародовал информацию о конечных потребительских расходах домашних хозяйств в Украине в третьем квартале.
Общие расходы украинцев составили 957,48 млрд грн. Это на 9% больше, чем в третьем квартале 2020 года (тогда было 790,14 млрд грн).
Наибольшая доля расходов за квартал пришлась на продукты питания и безалкогольные напитки (392,42 млрд грн, или 41%).
Расходы домашних хозяйств на оплату за жилье и коммунальные услуги составили 12,2%, или 116,6 млрд грн. Речь идет о статье расходов: Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива.
На третьем месте по объему расходов – транспорт (9,4% или 89,996 млрд грн).
Кроме того, в третьем квартале украинцы тратили средства на:
• алкогольные напитки и табачные изделия (7,7%);
• здравоохранение (6,1%);
• одежду и обувь (5,1%);
• разные товары и услуги (4,1%);
• предметы домашнего обихода и бытовую технику (3,8%);
• отдых и культуру (3,8%);
• рестораны и гостиницы (2,8%);
• связь (2,7%);
• образование (1,3%).
Ранее в Госстате сообщали, что по сравнению с 2020 годом в Украине подорожали все продукты животного происхождения, алкоголь и бензин. Чуть ли не единственным подешевевшим продуктом стали яблоки. Также подешевел картофель.
Как известно, в Национальном банке Украины прогнозируют инфляцию на уровне около 10% к концу 2021 года.
В ноябре потребительская инфляция в Украине (рост цен на товары и услуги) несколько замедлилась и составила 10,3%. В октябре этот показатель составил 10,9%.