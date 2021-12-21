Расходы украинцев в третьем квартале 2021 года выросли на 9% по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года. Больше всего средств граждане тратили на продукты питания, коммунальные услуги и проезд в транспорте.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Так, Госстат обнародовал информацию о конечных потребительских расходах домашних хозяйств в Украине в третьем квартале.

Общие расходы украинцев составили 957,48 млрд грн. Это на 9% больше, чем в третьем квартале 2020 года (тогда было 790,14 млрд грн).

Наибольшая доля расходов за квартал пришлась на продукты питания и безалкогольные напитки (392,42 млрд грн, или 41%).

Расходы домашних хозяйств на оплату за жилье и коммунальные услуги составили 12,2%, или 116,6 млрд грн. Речь идет о статье расходов: Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива.

На третьем месте по объему расходов – транспорт (9,4% или 89,996 млрд грн).

Кроме того, в третьем квартале украинцы тратили средства на:

• алкогольные напитки и табачные изделия (7,7%);

• здравоохранение (6,1%);

• одежду и обувь (5,1%);

• разные товары и услуги (4,1%);

• предметы домашнего обихода и бытовую технику (3,8%);

• отдых и культуру (3,8%);

• рестораны и гостиницы (2,8%);

• связь (2,7%);

• образование (1,3%).

Ранее в Госстате сообщали, что по сравнению с 2020 годом в Украине подорожали все продукты животного происхождения, алкоголь и бензин. Чуть ли не единственным подешевевшим продуктом стали яблоки. Также подешевел картофель.

Как известно, в Национальном банке Украины прогнозируют инфляцию на уровне около 10% к концу 2021 года.

В ноябре потребительская инфляция в Украине (рост цен на товары и услуги) несколько замедлилась и составила 10,3%. В октябре этот показатель составил 10,9%.