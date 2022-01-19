Наименьший за четыре года: транзит газа через Украину в январе достиг минимума

Транзит газа в Европу через территорию Украины в первой половине января опустился до минимальных значений.

С 1 по 16 января среднесуточный транзит природного газа через газотранспортную систему Украины составил 52,4 млн куб. м. Это минимальное значение за последние четыре года.

Поскольку за первые 16 дней в январе 2019-го среднесуточный объем транзита составил более 250 млн куб. м газа, в 2020-м – 83,4 млн куб. м, в 2021 году – 124,6 млн куб. м.

Кроме того, глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон сообщил, что российский Газпром в очередной раз отказался бронировать на февраль дополнительную транзитную мощность через Украину, хотя такая возможность была.

– Выводы напрашиваются сами – Газпром не заинтересован помогать странам ЕС в кризисный период, давление на Европу с целью запуска Северного потока-2 продолжается, – добавил он.

В 2021 году газотранспортная система (ГТС) Украины транзитировала в Европу 41,6 млрд куб. м голубого топлива. Это на 25% меньше по сравнению с 2020 годом.

Объемы транспортировки газа из Европы в Украину за аналогичный период составили почти 2,6 млрд куб. м – это в шесть раз меньше, чем в 2020 году.