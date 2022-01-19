Найменший за чотири роки: транзит газу через Україну в січні сягнув мінімуму

Транзит газу до Європи через територію України в першій половині січня опустився до мінімальних значень.

З 1 по 16 січня середньодобовий транзит природного газу через газотранспортну систему України становив 52,4 млн куб. м. Це мінімальне значення за останні чотири роки.

Оскільки за перші 16 днів у січні 2019-го середньодобовий обсяг транзиту становив понад 250 млн куб. м газу, у 2020-му – 83,4 млн куб. м, у 2021 році – 124,6 млн куб. м.

Крім того, голова Оператора ГТС України Сергій Макогон повідомив, що російський Газпром вкотре відмовився бронювати на лютий додаткову транзитну потужність через Україну, хоча така можливість була.

– Висновки напрошуються самі – Газпром не зацікавлений допомагати країнам ЄС у кризовий період, тиск на Європу з метою запуску Північного потоку-2 триває, – додав він.

У 2021 році газотранспортна система (ГТС) України транзитувала до Європи 41,6 млрд куб. м блакитного палива. Це на 25% менше, якщо порівняти з 2020 роком.

Обсяги транспортування газу з Європи до України за аналогічний період становлять майже 2,6 млрд куб. м – це у шість разів менше, ніж у 2020 році.