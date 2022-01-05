В 2021 году газотранспортная система (ГТС) Украины транзитировала в Европу 41,6 млрд куб. м голубого топлива, что на 25% меньше по сравнению с 2020 годом.

Объемы транспортировки газа из Европы в Украину за аналогичный период составили почти 2,6 млрд куб. м – это в шесть раз меньше, чем в 2020 году. Экспорт газа, включая реэкспорт, составил 2,6 млрд куб. м природного газа.

Среднесуточный объем транзита в 2021 году составил 114 млн. куб. м газа в сутки, однако в некоторые периоды снижалось до 67 млн ​​куб. м.

Всего в 2021 году было забронировано 44,4 млрд. куб. м транзитных мощностей на точках выхода из России (40 млрд куб. м, согласно условиям действующего транзитного контракта, 4,4 млрд куб. м, были забронированы на месячных и суточных аукционах), но из них использовано лишь 41,6 млрд куб. м, – говорится в сообщении Оператора ГТС Украины.

В компании отмечают, что рост цен на газ в Европе из-за его дефицита и сокращения запасов в европейских подземных хранилищах, возможности украинской ГТС более чем достаточны для преодоления газового кризиса в ЕС – не были задействованы.

В период наибольшего роста цен на газ в октябре-декабре среднемесячный транзит газа из России в ЕС был на 17% ниже, чем в январе-августе.

Ранее сообщалось, что порывы ветра в Европе увеличили выработку электроэнергии ветряными станциями. Это привело к тому, цены на газ упали на треть от исторического максимума.

До этого европейская спотовая цена на газ достигла отметки $2 200/тыс. куб. м.

Источник: Оператор ГТС Украины