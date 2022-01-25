Украина занимает 122-е место из 180 стран по индексу восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index – CPI) за 2021 год.

Таким образом из 100 возможных стране удалось получить 32 балла (-1 балл за год).

Украина поделила одну строчку с африканским государством Эсватини (ранее – Свазиленд), у которой такое же количество баллов.

На бал больше у Замбии, Непала, Египта, Филиппинов и Алжира.

Места в рейтинге соседних стран:

Польша – 42-е место, 56 баллов ( не потеряла баллов за год ),

), Словакия – 56-е место, 52 балла ( +3 балла за год ),

), Румыния – 66-е место, 45 баллов(+ 1 балл за год),

Венгрия – 73-е место, 43 балла (-1 балл за год),

Беларусь – 82-е место, 41 балл ( -6 баллов за год ),

), Молдова – 105-е место, 36 баллов(+ 2 балла за год),

Россия – 136-е место, 29 баллов (по 1 за год).

– Потеря Украиной одного пункта – это снижение в пределах погрешности. Однако, учитывая десятилетнюю ретроспективу, этот показатель свидетельствует о “застое” в борьбе с коррупцией в течение последних трех лет. И это вопреки ряду позитивных изменений, которые усилили антикоррупционную экосистему, – отмечают в Transparency International Ukraine.

Как отмечают в организации, главная причина проседания баллов заключается в том, что многие важные антикоррупционные задачи приостановлены или даже регрессируют.

В отчете отмечено, что с 2012 года показатели Украины существенно улучшились.

– Она вошла в 25 стран, в которых в десятилетней динамике зафиксирован статистически значимый рост. Также в перечне Армения, Ангола, Греция и Италия. Это улучшение обусловлено изменениями, которые произошли сразу после Революции достоинства. С 2018 года постоянный рост Украины прекратился. Несмотря на позитивные изменения, произошел ряд негативных событий, которые нивелировали антикоррупционные достижения. Эта тенденция ярко прослеживается и в результатах 2021 года, – отмечают в Transparency International Ukraine.

Вместе с тем, организация отмечает, что наращивание шести баллов за 10 лет – это недостаточно хороший результат для страны, руководители которой поставили борьбу с коррупцией как одну из приоритетных целей своей деятельности.

Далее организация предлагает пять рекомендаций на 2022 год, которые помогут снизить уровень коррупции:

Завершить конкурсы и выбрать профессиональных, независимых и честных руководителей органов антикоррупционной экосистемы – Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Агентства по розыску и менеджмента активов и Национального антикоррупционного бюро.

Принять государственную антикоррупционную стратегию и программу по ее имплементации.

Провести реформу конституционного правосудия с учетом выводов, предоставленных Венецианской комиссией.

Обеспечить прозрачный учет государственной собственности и продолжить курс на приватизацию.

Минимизировать риски принятия законопроектов, которые выводят закупки из-под действия Закона Украины О публичных закупках.

Источник: Transparency International Ukraine