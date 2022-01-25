Україна посідає 122-ге місце зі 180 країн за індексом сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index – CPI) за 2021 рік.

Таким чином зі 100 можливих країні вдалося отримати 32 бали (-1 бал за рік).

Україна поділила одну сходинку із африканською державою Есватіні (раніше – Свазіленд), у якої така ж кількість балів.

На бал більше у Замбії, Непалу, Єгипту, Філіппінів та Алжиру.

Місця в рейтингу сусідніх країн:

Польща – 42-ге місце, 56 балів ( не втратила балів за рік ),

), Словаччина – 56-те місце, 52 бали ( +3 бали за рік ),

), Румунія – 66-те місце, 45 балів (+1 бал за рік),

Угорщина – 73-тє місце, 43 бали (-1 бал за рік),

Білорусь – 82-ге місце, 41 бал ( -6 балів за рік ),

), Молдова – 105-те місце, 36 балів (+2 бали за рік),

Росія – 136-те місце, 29 балів (-1 за рік).

– Втрата Україною одного пункту – це зниження в межах похибки. Однак з огляду на десятирічну ретроспективу цей показник свідчить про “застій” у боротьбі з корупцією протягом останніх трьох років. І це всупереч низці позитивних змін, які посилили антикорупційну екосистему, – зазначають у Transparency International Ukraine.

Як зазначають в організації, головна причина просідання балів полягає в тому, що багато важливих антикорупційних завдань призупинені або навіть регресують.

У звіті відзначено, що з 2012 року показники України суттєво покращилися.

– Вона увійшла до 25 країн, у яких в десятирічній динаміці зафіксоване статистично значуще зростання. Також у переліку Вірменія, Ангола, Греція та Італія. Це покращення зумовлене змінами, які відбулися відразу після Революції гідності. Із 2018 року постійне зростання України припинилося. Попри позитивні зміни, відбулася низка негативних подій, що нівелювали антикорупційні досягнення. Ця тенденція яскраво простежується і в результатах 2021 року, – наголошують у Transparency International Ukraine.

Разом із тим, організація відзначає, що нарощення шести балів за 10 років – це недостатньо хороший результат для країни, очільники якої поставили боротьбу з корупцією як одну з пріоритетних цілей своєї діяльності.

Далі організація пропонує п’ять рекомендацій на 2022 рік, які допоможуть знизити рівень корупції:

Завершити конкурси й обрати професійних, незалежних та доброчесних керівників органів антикорупційної екосистеми – Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Агентства з розшуку та менеджменту активів та Національного антикорупційного бюро.

Ухвалити державну Антикорупційну стратегію та програму з її імплементації.

Провести реформу конституційного правосуддя з урахуванням висновків, наданих Венеційською комісією.

Забезпечити прозорий облік державної власності та продовжити курс на приватизацію.

Мінімізувати ризики ухвалення законопроєктів, які виводять закупівлі з-під дії Закону України Про публічні закупівлі.

Джерело: Transparency International Ukraine