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Факти / Україна

Я незадоволений Мінськими угодами, але треба щось робити для деокупації – Зеленський

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Я незадоволений Мінськими угодами, але треба щось робити для деокупації – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив невдоволення Мінськими угодами, але заявив, що “треба щось робити”, щоб сприяти деокупації українських територій.

– Я не хочу говорити про пункти Мінська. Я незадоволений усіма пунктами. Ми по-різному (з Росією. – Ред.) ставимося до порядку виконання тих чи інших пунктів. Але ми маємо робити щось, що може деокупувати наші території – зокрема, захищає нашу державу у тому чи іншому вигляді, – сказав Зеленський під час брифінгу із британським прем’єром Борисом Джонсоном 1 лютого.

Він також повідомив, що Україна ставиться до Мінських угод відповідально, і це, за його словами, “на жаль, єдиний формат, який працює”.

Президент повідомив, що паралельно із Нормандським форматом Київ веде переговори про три- або двосторонні переговори з Російською Федерацією.

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Фото: Офіс президента

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