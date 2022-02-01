Президент Владимир Зеленский поручил разработать законопроект об изменении системы военной подготовки с возможностью прекращения призыва в армию с 1 января 2024 года.

Соответствующий указ президента №36/2022 был обнародован на сайте главы государства.

Документ также предусматривает постепенный переход к формированию Вооруженных сил Украины на профессиональной основе. В частности, в нем предлагается создать модель интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращения призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года.

– Этот указ – старт перехода Украины на профессиональную армию. Этот указ – не потому, что “скоро война”. Это я говорю всем. Этот указ для того, чтобы скоро и дальше был мир – мир в Украине, – объяснил президент.

1 февраля 2022 года во время выступления в Верховной Раде Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ об укреплении обороноспособности Украины.

Документ направлен на повышение уровня социального обеспечения украинских военных, увеличение численности и укрепление ВСУ.

В частности, запланировано повышение в течение 2023 года выплат военнослужащим, которые подписали долгосрочные контракты, до уровня не менее трехкратного размера минимальной зарплаты.

Кроме того, указ предусматривает увеличение в течение последующих трех лет численности Вооруженных сил Украины на 100 тыс. человек и создание дополнительных 20 бригад ВСУ.