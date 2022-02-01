Президент Володимир Зеленський доручив розробити законопроєкт про зміну системи військової підготовки з можливістю припинення призову до армії з 1 січня 2024 року.

Відповідний указ президента №36/2022 було оприлюднено на сайті глави держави.

Документ також передбачає поступовий перехід до формування Збройних сил України на професійній основі. Зокрема, у ньому пропонується створити модель інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативної форми проходження строкової служби та припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року.

– Цей указ – старт переходу України на професійну армію. Цей указ – не тому, що “скоро війна”. Це я говорю для всіх. Цей указ для того, щоб скоро й надалі був мир – мир в Україні, – пояснив президент.

1 лютого 2022 року під час виступу у Верховній Раді Володимир Зеленський повідомив, що він підписав указ про зміцнення обороноздатності України.

Документ спрямований на підвищення рівня соціального забезпечення українських військових, збільшення чисельності та зміцнення ЗСУ.

Зокрема, заплановане підвищення протягом 2023 року виплат військовослужбовцям, які укладають довготермінові контракти, до рівня не менше трикратного розміру мінімальної зарплати.

Крім того, указ передбачає збільшення протягом наступних трьох років чисельності Збройних сил України на 100 тис. осіб і створення додаткових 20 бригад ЗСУ.