Премьер-министр Британии Борис Джонсон во вторник, 1 февраля 2022 года, прилетел в Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Его приезд – знак поддержки Киева Лондоном на фоне угрозы российского вторжения.

Во время этого визита Борис Джонсон и глава МИД Британии Лиз Трасс должны были официально объявить о новом формате сотрудничества наших стран, но приезд Трасс пришлось отменить из-за того, что британский министр получила положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Ранее стало известно о том, что 31 января Борис Джонсон собирался провести с президентом России Владимиром Путиным телефонные переговоры. Он планировал призвать Кремль пойти на деэскалацию и отвести свои войска, однако этот разговор не состоялся.

Британия – одна из стран Запада, которые активнее всех поддерживают Украину на фоне российской агрессии. В частности, Лондон направляет сюда вооружение, а также там озвучили идею о создании трехстороннего союза между Британией, Польшей и Украиной.

На прошлой неделе Британия раскрыла планы Кремля о том, чтобы привести пророссийское руководство в Киев.

Первые фото встречи опубликованы на сайте Офиса президента Украины.

Издание Sky News поделилось видео и первыми деталями с начала встречи. По данным журналистов, британский премьер заявил Зеленскому, что Киев “выглядит фантастически хорошо”, а также о том, что Украина выглядит “сильной”.

BREAKING: Prime Minister Boris Johnson has met with Ukraine’s President Volodymyr Zelensky in Kyiv.

A news conference is scheduled to take place later this afternoon.

Live updates: https://t.co/1qoZ33Als0

???? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/TlBwSmGCDh

— Sky News (@SkyNews) February 1, 2022