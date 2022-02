Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон у вівторок, 1 лютого 2022 року, прилетів до України для зустрічі із президентом Володимиром Зеленським.

Його приїзд – знак підтримки Києва Лондоном на тлі загрози російського вторгнення.

Під час цього візиту Борис Джонсон та глава МЗС Британії Ліз Трасс мали офіційно оголосити про новий формат співпраці наших країн, але приїзд Трасс довелося скасувати через те, що британська міністерка отримала позитивний тест на коронавірусну інфекцію.

Раніше стало відомо, що 31 січня Борис Джонсон збирався провести з президентом Росії Володимиром Путіним телефонні переговори. Він планував закликати Кремль піти на деескалацію та відвести свої війська, проте ця розмова не відбулася.

Британія – одна з країн Заходу, що найактивніше підтримує Україну на тлі російської агресії. Зокрема, Лондон спрямовує сюди озброєння, а також там озвучили ідею створення тристороннього союзу між Британією, Польщею та Україною.

Минулого тижня Британія розкрила плани Кремля щодо того, щоб привести проросійське керівництво до Києва.

Перші фото з зустрічі опубліковані на сайті Офісу президента України.

Видання Sky News поділилося відео та першими деталями з початку зустрічі. За даними журналістів, британський прем’єр заявив Зеленському, що Київ “має фантастично добрий вигляд”, а також про те, що Україна справляє враження “сильної”.

BREAKING: Prime Minister Boris Johnson has met with Ukraine’s President Volodymyr Zelensky in Kyiv.

A news conference is scheduled to take place later this afternoon.

Live updates: https://t.co/1qoZ33Als0

???? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/TlBwSmGCDh

— Sky News (@SkyNews) February 1, 2022