В четверг, 3 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон проведет телефонные переговоры с президентами Украины и России – Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Это будут вторые переговоры за неделю.

Так, в распорядке дня Эмманюэля Макрона, опубликованном на сайте Елисейского дворца, указано:

в 19.00 по Киеву президент Франции проведет телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.

в 20.30 по Киеву – позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

При этом темы переговоров в заявлении не указали.

Напомним, 28 января президент Макрон поговорил по телефону с президентом РФ Путиным.

В результате Макрон и Путин договорились о необходимости деэскалации, а также – продолжении диалога по ситуации на украинско-российской границе.

После этого, в тот же день, Макрон провел переговоры с Зеленским.

Главы Украины и Франции приветствовали активацию работы Нормандского формата, а также – проведение встречи политических советников нормандской четверки в Париже 26 января.