У четвер, 3 лютого, президент Франції Емманюель Макрон проведе телефонні переговори з президентами України та Росії – Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Це будуть другі переговори за тиждень.

Так, у розпорядку дня Емманюеля Макрона, опублікованому на сайті Єлисейського палацу, зазначено:

о 19.00 за Києвом президент Франції проведе телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним.

о 20.30 за Києвом – зателефонує президентові України Володимиру Зеленському.

Однак теми переговорів у заяві не зазначили.

Нагадаємо, 28 січня президент Макрон поговорив телефоном із президентом РФ Путіним.

В результаті Макрон і Путін домовилися про необхідність деескалації, а також про продовження діалогу щодо ситуації на українсько-російському кордоні.

Після цього, того ж дня, Макрон провів переговори із Зеленським.

Глави України та Франції привітали активацію роботи Нормандського формату, а також проведення зустрічі політичних радників нормандської четвірки в Парижі 26 січня.