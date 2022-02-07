Во вторник, 8 февраля, в Украину прибудет с официальным визитом президент Франции Эмманюэль Макрон. Это будет первый визит лидера этой страны в наше государство за 24 года.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он уточнил, что Эмманюэль Макрон проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

– Завтра в Киеве будет находиться президент Франции Эмманюэль Макрон, с которым проведет переговоры президент Украины Владимир Зеленский. Это будет первый визит французского лидера в Украину за 24 года, – подчеркнул Кулеба.

Он уточнил, что вместе с Макроном в Украину приедет глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Кулеба также проинформировал, что ранее анонсированный совместный визит министров иностранных дел Франции и Германии в Украину и на Донбасс не состоится. Это связано с тем, что Ле Дриан сегодня сопровождает Макрона во время визита французского лидера в Россию.

Глава МИД Германии Анналена Бербок посетит Донбасс завтра, 8 февраля.

Кулеба отметил, что такая интенсивная дипломатия является важной частью стратегии сдерживания дальнейшей российской агрессии.

Тем временем Елисейский дворец официально подтвердил завтрашний визит Эмманюэля Макрона в Украину. Ранее о нем сообщали СМИ.

Согласно повестке дня на сайте Елисейского дворца, 8 февраля французский лидер прибудет в Украину.

В то же время в понедельник, 7 февраля, Макрон посетит Россию.

Как известно, 7 февраля в Украину приедет министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Кроме того, в Украине 7-8 февраля будут находиться с визитом министры иностранных дел Чехии Ян Липовский, Словакии Иван Корчок и Австрии Александр Шалленберг. Они планируют посетить зону проведения ООС на Донбассе.

На прошлой неделе в Украину приезжали премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Источник: Елисейский дворец