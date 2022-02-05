В Украину прибудет глава МИД Германии: названа дата

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетит Украину 7 февраля.

Она пробудет в стране с официальным визитом два дня.

Министер иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил коллегу посетить страну во время их разговора.

— Министры проведут переговоры, ключевыми темами которых станут координация усилий в рамках Нормандского формата, воплощение комплексного пакета сдерживания России, развитие торговых отношений, укрепление энергетической безопасности, активизация диалога по исторической ответственности Германии перед Украиной, — сообщила пресс-служба МИД Украины.

Уточняется, что Бербок намерена посетить Донбасс, когда будет в Украине. Ее будет сопровождать глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Как отметили в МИД, она вместе с Кулебой даст совместную конференцию 7 февраля.

Более того, 8 февраля в Украину прибудет президент Франции Эмманюэль Макрон, а неделю спустя, 14 февраля, страну посетит канцлер Германии Олаф Шольц.