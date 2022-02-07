У вівторок, 8 лютого, до України прибуде з офіційним візитом президент Франції Емманюель Макрон. Це буде перший візит лідера цієї країни до нашої держави за 24 роки.

Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він уточнив, що Емманюель Макрон проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

– Завтра в Києві перебуватиме президент Франції Емманюель Макрон, з яким проведе переговори президент України Володимир Зеленський. Це буде перший візит французького лідера до України за 24 роки, – наголосив Кулеба.

Він уточнив, що разом із Макроном до України приїде голова МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Кулеба поінформував, що раніше анонсований спільний візит міністрів закордонних справ Франції та Німеччини до України та на Донбас не відбудеться. Це пов’язано з тим, що Ле Дріан сьогодні супроводжує Макрона під час візиту французького лідера до Росії.

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок відвідає Донбас завтра, 8 лютого.

Кулеба зазначив, що така інтенсивна дипломатія є важливою частиною стратегії стримування подальшої російської агресії.

Тим часом Єлисейський палац офіційно підтвердив завтрашній візит Емманюеля Макрона до України. Раніше про нього повідомляли ЗМІ.

Згідно з порядком денним на сайті Єлисейського палацу, 8 лютого французький лідер перебуватиме в Україні.

Водночас у понеділок, 7 лютого, Макрон відвідає Росію.

Як відомо, 7 лютого до України завітає міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Крім того, в Україні 7-8 лютого перебуватимуть із візитом міністри закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, Словаччини Іван Корчок та Австрії Александр Шалленберг. Вони планують відвідати зону проведення ООС на Донбасі.

Минулого ж тижня до України приїжджали прем’єр Великої Британії Борис Джонсон та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Джерело: Єлисейський палац