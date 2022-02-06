На следующей неделе в Украину прибудут с визитом министры иностранных дел Чехии Ян Липавский, Словакии Иван Корчок и Австрии Александр Шалленберг.
Как сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, совместный визит глав внешнеполитических ведомств трех стран состоится 7-8 февраля.
Западные топ-чиновники посетят наше государство по приглашению главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.
В программе визита – поездка министров в зону проведения ООС на Донбассе.
– Министры Славковского формата планируют посетить зону проведения Операции Объединенных сил, где ознакомятся с актуальной ситуацией в зоне российско-украинского вооруженного конфликта, — отмечается в сообщении.
Кроме того, запланированы переговоры Кулебы с тремя министрами. Их ключевыми темами будут:
• дальнейшая поддержка нашего государства в противодействии агрессии РФ;
• введение комплексного пакета сдерживания России;
• укрепление взаимодействия между странами в сфере безопасности;
• поддержка финансовой и экономической устойчивости Украины.
Стоит отметить, что Славковский формат был основан премьерами Чехии и Словакии, а также канцлером Австрии в чешском городе Славков в январе 2015 года (откуда и название формата). В рамках этого объединения три государства укрепляют взаимодействие в разных сферах – политической, экономической, гуманитарной и культурной.
Следует отметить, что это не единственный визит западных топ-чиновников в Украину на этой неделе.
Так, 7 февраля наше государство посетит министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она планирует поехать на Донбасс вместе с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
8 февраля в Украину с визитом собирается президент Франции Эммануэль Макрон.
А через неделю канцлер Германии Олаф Шольц совершит свой первый визит в Киев.
Фото: Штаб ООС